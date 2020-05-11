Владикавказ, , 10:23 — REGNUM В Северной Осетии за несколько последних дней были зафиксированы три факта поджога в одном из сел Ирафского района. Злоумышленники устроили пожар в местной школе, детском саду и еще одном нежилом помещении в селе Сурх-Дигора. По горячим следам было установлено, что поджигателем оказался местный 19-летний житель, сообщили 11 мая в пресс-службе МВД по региону.

По признанию молодого человека, он сжег свою школу из-за мести, так как, проучившись в ней, так и не смог получить аттестата о полном среднем образовании. Испытывал ли он такое же чувство мести и по каким причинам, когда поджигал детский сад, неизвестно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений». В ходе его расследования будут установлены все обстоятельства преступления. Уголовное наказание, которое он может понести, составляет до пяти лет лишения свободы.