Барнаул, , 10:16 — REGNUM Мэрия Барнаула утверждает, что в столице Алтайского края продолжают дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах и что помимо регулярной влажной уборки подъездов, проводится дополнительная обработка с использованием специальных дезинфицирующих растворов.

Дезинфекция подъезда в Барнауле Мэрия Барнаула

Накануне, 10 мая, Совет женщин при главе города Барнаула проконтролировал ход борьбы с распространением коронавирусной инфекции в доме на проспекте Комсомольский, 82. Там клининговая компания «Санитары города» специальными дезинфицирующими растворами обработала подъезды, холлы первых этажей, почтовые ящики, лестничные марши, окна и дверные ручки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Алтае обязанности и расходы по дезинфекции поездов многоквартирных домов, согласно полученным от властей предписаниям, по сути, легли на самих жильцов. На видео, поступившем от читателя канала «Алтайские крайности», продемонстрирована любопытная показуха: на кадрах видно, как в подъезд заходят двое. Один, что в защитном костюме и с опрыскивателем, немного орошает пространство, второй мужчина снимает данное действо на камеру, и в считаные секунды оба удаляются. Дело в том, что все резервы ТСЖ и управляющие компании потратили ещё зимой, во время непрекращащихся снегопадов. Покупать средства дезинфекции означает поднимать платежи для собственников жилья.

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На утро 11 мая общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет уже 707, причём только за последние сутки подтверждено 38 новых положительных тестов.

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