, 10:16 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровели 4032 пациента, заразившиеся ранее коронавирусом. Об этом 11 мая заявила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, число выздоровевших пациентов в российской столице продолжает увеличиваться. Общее число вылечившихся пациентов достигло 17 822, добавила Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 мая в Москве выявили 109 740 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 790 человек, скончались 1068 пациентов.