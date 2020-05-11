11 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Свердловской области режим самоизоляции официально действует уже больше месяца. Без острой необходимости нельзя выходить из дома. Среди таких причин — посещение магазинов, аптек, выгул домашних животных или вынос мусора. Также можно ходить на работу, если деятельность не входит в число запрещённых из-за пандемии COVID-19.

Церковь Алексей Колчин © ИА REGNUM

У скульптуры Алексей Колчин © ИА REGNUM

Академический район Алексей Колчин © ИА REGNUM Во дворе Алексей Колчин © ИА REGNUM

За нарушение того, что модно называть красивым словом «самоизоляция», положены штрафы. И патрули, которые периодически проверяют соблюдение гражданами особого режима, выписывают нарушителям протоколы. Но население, похоже, не особо боится. В тёплые майские дни детские и спортивные площадки Екатеринбурга заполнены до отказа. При этом очень многие находятся там без масок, то есть нарушают ещё и требование всем носить маски.

У скульптуры Алексей Колчин © ИА REGNUM

На велосипеде Алексей Колчин © ИА REGNUM На отдыхе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Повлияли на активность населения и праздники. В день 75-летия Победы в центре Екатеринбурга собрались сотни людей.