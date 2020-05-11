Екатеринбург, 11 мая 2020, 12:12 — REGNUM В Свердловской области режим самоизоляции официально действует уже больше месяца. Без острой необходимости нельзя выходить из дома. Среди таких причин — посещение магазинов, аптек, выгул домашних животных или вынос мусора. Также можно ходить на работу, если деятельность не входит в число запрещённых из-за пандемии COVID-19.

Церковь
Церковь
Алексей Колчин © ИА REGNUM
У скульптуры
У скульптуры
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Академический район
Во дворе
Академический район
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во дворе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке
Алексей Колчин © ИА REGNUM

За нарушение того, что модно называть красивым словом «самоизоляция», положены штрафы. И патрули, которые периодически проверяют соблюдение гражданами особого режима, выписывают нарушителям протоколы. Но население, похоже, не особо боится. В тёплые майские дни детские и спортивные площадки Екатеринбурга заполнены до отказа. При этом очень многие находятся там без масок, то есть нарушают ещё и требование всем носить маски.

У скульптуры
У скульптуры
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На велосипеде
На отдыхе
На велосипеде
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На отдыхе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Микрорайон Ботанический
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На прогулке с детьми
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Кормление голубей
Алексей Колчин © ИА REGNUM
На детской площадке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Во дворе на Эльмаше
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игра в баскетбол на площадке около ДК ВИЗ
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игра в баскетбол на площадке около ДК ВИЗ
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Игра в баскетбол на площадке около ДК ВИЗ
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Повлияли на активность населения и праздники. В день 75-летия Победы в центре Екатеринбурга собрались сотни людей.