Воронеж, , 10:11 — REGNUM 51 положительный тест на коронавирус подтверждён за последние сутки в Воронежской области. Об этом сообщили 11 мая в региональном оперштабе.

«В понедельник, 11 мая, официально подтверждено заражение 51 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — говорится в сообщении.

Всего в регионе, таким образом, подтверждено 899 положительных тестов на коронавирус. 273 человека выздоровели. 14 человек с подтверждённым заражением скончались.