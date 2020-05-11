Волгоград, , 10:13 — REGNUM Вакцинацию детей и подростков по Национальному календарю профилактических прививок возобновляют в Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Прививки будут делать с соблюдением противоэпидемических требований.

Сотрудники амбулаторно-поликлинического звена будут формировать списки, обзванивать родителей и назначать каждому пациенту отдельные дату и время приёма. Запись происходит из расчёта один пациент на 30 минут. Дети и сопровождающие их взрослые должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Прививочную кампанию приостанавливали в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Вакцинации подлежат дети от рождения до 14 лет.