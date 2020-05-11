Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 5138, сообщили 11 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Алма-Ате выявили 1593 случая заражения, в Нур-Султане — 1074, Атырауской области — 302, Западно-Казахстанской области — 252, Чимкенте — 233, Кызыл-Ординской области — 230. Выздоровел 1941 человек, скончался 31 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая проходит заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что карантинные меры в стране будут сниматься поэтапно.

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