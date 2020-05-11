Тбилиси, , 10:05 — REGNUM В Тбилиси запрет на въезд и выезд сняли 11 мая. Это было сделано в соответствии с распоряжением правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о снятии ограничения 8 мая. В этот день он также сообщил, что с 14 мая будет снят такой запрет в Рустави. 18 мая планируется снять ограничения, действующие в Марнеули.

«Я хотел бы призвать каждого из наших граждан соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски, особенно в общественных местах, однако желательно — и просто на улице», — сказал Гахария, объявляя о снятии ограничений.

Напомним, запрет на въезд и выезд был установлен с 15 апреля в четырех крупнейших городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси. В Батуми и Кутаиси ограничения были сняты 5 мая. В Марнеули в конце марта был установлен жесткий карантин.

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