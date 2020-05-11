Хабаровск, , 10:11 — REGNUM В Хабаровском крае в тяжелейшем состоянии находятся 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным медиков, более чем у 70% пациентов заболевание протекает в лёгкой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 мая 2020 года в Хабаровском крае выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала наблюдений выявлено 896 случаев. 365 человек выздоровели.