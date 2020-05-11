Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге к вечеру 11 мая ожидается резкая смена погоды — вместо теплого циклона придет холодный атмосферный фронт, который прольется над городом дождями. Об этом сообщает в понедельник ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первой половине дня погоду в Санкт-Петербурге будет формировать теплый сектор приближающегося с северо-запада циклона, а вечером его сменит холодный атмосферный фронт.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут дожди», — отметил специалист.

Температура воздуха в течение дня будет в районе +19… +21° в городе, а в Ленинградской области +17… +22°. Ветер южный 7−12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

По данным Гидрометцентра, ночью температура воздуха опустится до 3 градусов выше нуля. Прохладная и дождливая погода ожидается и во все последующие дни.