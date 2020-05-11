Барнаул, , 09:56 — REGNUM Общее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края за сутки увеличилось на 38 и стало более 700 человек. Об этом 11 мая сообщает оперативный штаб региона по противодействию COVID-19.

«В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и добавляется, что общее число зараженных в области теперь стало 707 человек.

Также уточнятся, что число вылечившихся на территории края, из-за того, что никого за последние сутки не выписали, осталось прежним и составляет 199 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мужчина с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался в больнице Рязани.