Нур-Султан, , 09:55 — REGNUM Действие режима чрезвычайного положения в Казахстане прекращается сегодня, 11 мая, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом написал пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook.

На заключительном заседании государственной комиссии по обеспечению режима ЧП глава государства отметил, что карантинные ограничения в стране будут сниматься постепенно, по мере улучшения ситуации в регионах.

«Эпидемия не побеждена полностью. Пандемия все еще представляет опасность для здоровья населения», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 мая в Казахстане выявили 5138 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1941 человек, скончался 31 пациент.

Читайте также: В Казахстане отменили справки на коронавирус для пассажиров самолетов