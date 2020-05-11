Грозный, , 09:50 — REGNUM В Чечне строгие меры, введенные в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса, могут быть смягчены уже 15 мая. Такую возможность спрогнозировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отметив, что решение о принятии послаблений будет принято на основании реально складывающейся эпидемиологической ситуации в республике, глава Чечни сообщил, что ситуация находится под контролем и в последние дни отмечено ее улучшение. Кроме того, обеспечен резерв коечного фонда и медицинских кадров, имеются в достаточном количестве медицинские препараты.

Ранее Кадыров объявил о том, что с 12 мая возможно будут открыты небольшие магазины и предприятия сферы услуг, в том числе станции техобслуживания, заправки.

«Я думаю, после 15 мая большинство людей сможет начать выходить. Это мой личный прогноз», — приводит слова чеченского лидера его пресс-служба.

Напомним, в Чечне, по данным федерального оперативного штаба на 10 мая, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 759 человек, число выздоровевших — 422. Еще девять пациентов скончались.