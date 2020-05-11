Тула, , 09:47 — REGNUM Несмотря на продление на территории Тульской области режима самоизоляции до 31 мая сего года, местные власти разрешили жителям области посещение бассейнов и прогулки в парках. Об этом 11 мая сообщается в приложении к указу, обнародованному на сайте правительства региона.

Согласно этому документу, местные власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, однако только по предварительной записи и лишь для определенного числа посетителей.

Также указывается, что прогулки в парке можно будет совершать при наличии средств индивидуальной защиты, на дистанции и не собираясь в толпы.

При этом режим жесткой самоизоляции продлевается для людей старше 65 лет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Иркутской области сегодня, 11 мая, распорядились о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая включительно.