Аккра, , 09:43 — REGNUM В портовом городе Тема на юге Ганы один человек с COVID-19 заразил 533 работника рыбоперерабатывающего завода. Об этом заявил президент африканской страны Нана Акуфо-Аддо.

«533 из 921 новых случаев заражения — это рабочие фабрики рыбоперерабатывающего предприятия в Теме. Всех заразил один человек», — сказал президент.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Гане выявлено 4263 случая заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 22 человека, выздоровели — 378.

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