Иркутск, , 09:42 — REGNUM Власти Иркутской области сегодня, 11 мая, распорядились о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая включительно. Известие об этом размещено на официальном сайте Приангарья.

Коронавирус. Иркутская область 38.мвд.рф

Напомним, из-за мировой эпидемии коронавируса Иркутская область, как и все российские регионы, с 31 марта перешла в режим самоизоляции. Учащиеся школ и студенты были переведены на дистанционное обучение.

За весь период в Иркутской области выявили уже 334 носителя SARS-CoV-2.

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