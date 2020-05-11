Иркутск, 11 мая 2020, 09:42 — REGNUM Власти Иркутской области сегодня, 11 мая, распорядились о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая включительно. Известие об этом размещено на официальном сайте Приангарья.
Напомним, из-за мировой эпидемии коронавируса Иркутская область, как и все российские регионы, с 31 марта перешла в режим самоизоляции. Учащиеся школ и студенты были переведены на дистанционное обучение.
За весь период в Иркутской области выявили уже 334 носителя SARS-CoV-2.
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