Ташкент, 11 мая 2020, 09:40 — REGNUM Медики в Узбекистане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Общее число обнаруженных случаев по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 11 мая достигло 2453. Полностью выздоровел 1881 человек, скончались десять пациентов.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 (8:00 мск) 10 мая в Узбекистане выявили 2387 случаев заражения коронавирусом. Следовательно, за минувшие сутки обнаружили 66 случаев заражения.
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