Исламабад, , 09:39 — REGNUM Майор вооруженных сил Пакистана Мухаммад Асгар скончался от COVID-19. Об этом 10 мая сообщается в заявлении вооруженных сил страны.

Военный служил на границе с Афганистаном, он контактировал со множеством людей, пересекавших границу в обоих направлениях.

«Майор Мухаммад Асгар посвятил свою жизнь службе на контрольно-пропускном пункте Торхам. Он руководил работой пограничного перехода, обеспечивал досмотр людей, путешествующих в Афганистан», — говорится в заявлении.

Скончавшийся офицер стал первым умершим от последствий заболевания COVID-19 в вооруженных силах Пакистана.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Пакистане превысило 30 тыс. человек, число скончавшихся от COVID-19 составляет 659 человек.

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