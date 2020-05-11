Рязань, , 09:38 — REGNUM Мужчина с подтверждённым диагнозом «COVID-19» скончался в больнице Рязани, сообщили вечером 10 мая в оперативной региональной группе. Пациенту было 79 лет.

Житель Чучковского района долгое время не обращался за медицинской помощью. Затем его перевезли в Рязань. Медики поддерживали его в стабильном состоянии несколько недель. У пациента в анамнезе имелись тяжёлые хронические заболевания, спасти его не удалось.

Окончательную причину смерти установят в результате патологоанатомического вскрытия.