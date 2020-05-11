Киев, , 09:29 — REGNUM За минувшие сутки на Украине число подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло на 416 и составило 15 648 случаев. Об этом сообщили 11 мая в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По данным ведомства, всего выздоровели 3288 человек, скончались 408 человек, из них за минувшие сутки 228 и 17 соответственно.

Лидерами по заболеваемости остаются Черновицкая область и Киев — 2324 и 1871 подтверждённых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что маска может стать неотъемлемым атрибутом жителей Украины до конца 2020 года.

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