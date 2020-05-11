Прага, , 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу. Более того, журналисты издания Seznam даже взяли у него эксклюзивное интервью.

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Так, речь идёт о некоем Андрее Викторовиче К., который якобы работает в Праге руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе.

«Андрей Викторович — высокий стройный мужчина, выглядящий моложе своих 34 лет. Работает в Чехии второй год. Он центральная фигура в истории, лишившей покоя полицию и спецслужбы», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в последние два месяца вокруг него, кроме полиции, также кружит и чешская контрразведка СБИ. Журналисты утверждают, что именно этот человек, согласно данным спецслужб, привез в Чехию смертельное вещество. При этом в беседе с корреспондентом издания сам Андрей Викторович К. опроверг эту информацию.

«Должно быть, это какая-то ошибка, нес я в чемодане средства дезинфекции и конфеты», — невозмутимо и спокойно ответил собеседник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля чешское издание Respekt сообщило со ссылкой на источники в спецслужбах, что некий гражданин, связанный с Россией, три недели назад привёз в Прагу яд, предназначенный для двух муниципальных политиков. Встречал его, по предположению журналистов, российский дипломат.

В статье также утверждалось, что злоумышленник якобы хотел отравить чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

В посольстве РФ в Праге на это заявили, что дипломаты из России не прибывали в пражский аэропорт с середины марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о планах российских властей отравить главу муниципалитета района Прага-6 чешской столицы Онджея Коларжа рицином могут вызывать доверие только нездоровых умов.