Ставрополь, , 09:33 — REGNUM Дополнительные выплаты на детей в возрасте до трех лет в Ставропольском крае получили 33,5 тыс. семей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в управлении по информационной политике правительства региона.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми, проживающих на территории РФ. Согласно документу, в период с апреля по июнь 2020 года будут выплачены ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если право на материнский капитал они получили до 1 июля текущего года.

«По информации отделения Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю, их [дополнительные выплаты на детей] уже выплатили 33,5 тыс. семей», — сказано в сообщении.

В управлении напомнили, что для получения этих выплат нужно до 1 октября текущего года подать заявление на официальном сайте Пенсионного фонда России, на портале Госуслуг или по предварительной записи в клиентские службы местных органов Пенсионного фонда.

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