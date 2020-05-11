Сеул, , 09:28 — REGNUM Исследовательская компания Real Meter узнала главные достижения Мун Чжэ Ина, находящегося на посту президента Южной Кореи три года, сообщает KBS.

Согласно результатам опроса, проведенного 8 мая среди 500 человек старше 18 лет, 34,3% выделили улучшения в сферах здравоохранения и социального обеспечения, 14,4% — в сфере внешней политики и безопасности, 10,4% — реформирование прокуратуры, 5,1% — восстановление экономики и создание рабочих мест, 1,8% — стабилизация рынка недвижимости. 25% респондентов не смогли дать точного ответа.

На вопрос «На чем президенту необходимо сосредоточить внимание в течение оставшихся двух лет?» 47,8% опрошенных назвали восстановление экономики и создание рабочих мест, 25,2% — реформирование прокуратуры, 7,4% — улучшение в сфере внешней политики и безопасности, 3,4% — в сфере здравоохранения и социального обеспечения.