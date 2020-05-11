Вашингтон, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 4,1 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
От болезней, вызванных инфекцией, скончались 272 727 пациентов, выздоровел — 1 411 691 человек.
На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся Соединенные Штаты — 1,3 млн. Далее идут Испания (224 тыс.), Великобритания (220 тыс.), Италия (219 тыс.), Россия (209 тыс.), Франция (177 тыс.) и Германия (171 тыс.).
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