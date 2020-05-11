Мехико, , 09:11 — REGNUM В Мексике в братской могиле обнаружены тела по меньшей мере 25 человек, об этом 10 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, страшная находка была сделана вблизи города Гвадалахара, расположенного на западе страны. Помимо 25 неопознанных останков также были обнаружены пять сумок, в которых, по предварительным данным, также содержатся человеческие останки.

Напомним, с начала 2020 года в штате Халиско было найдено по меньшей мере 115 тел в 10 братских могилах. По предварительной версии, тела и останки принадлежат убитым местным наркокартелем.