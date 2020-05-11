Москва, , 09:07 — REGNUM Публичное игнорирование значимой роли Советского Союза в победе на нацизмом является самой большой ошибкой президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил американский и российский политолог и историк, президент американского центра глобальных интересов Николай Злобин.

«Я, честно говоря, был в шоке, — комментирует политолог высказывания президента США, посвященные 75-летию Победы над нацизмом. — Я считаю, и не боюсь этого сказать, — это совершенно подлое заявление. Совершенно подлое, неправильное, фальсифицирующее очень сильную принципиальную вещь».

По словам Злобина, он несколько раз переслушал сообщение Белого дома, не веря тому, что слышит. «Это одна из самых больших ошибок, которую президент Трамп сделал за четыре года своего президентства», — отметил политолог.

Произошедшее Злобин назвал «крайней точкой», за которой непременно должны последовать отзыв российского посла, заявление Госдумы, вызов в МИД американского посла в РФ.

«Будет совершенно правильно, если завтра президент России Владимир Путин потребует официальных извинений», — заявил американский историк.

Напомним, в сообщении президента США по поводу 75-летия Победы над нацизмом было сказано о том, что победу одержали США и Великобритания, и ни словом не упоминался Советский Союз, взявший на себя наиболее тяжкую ношу в противостоянии нацистскому режиму и определивший в конечном итоге его исход.