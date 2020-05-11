Петропавловск-Камчатский, , 09:06 — REGNUM Власти Камчатки с 12 мая разрешат работу парикмахерских, химчисток и мастерских по ремонту обуви, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«При продлении в целом ограничений до 31 мая и при сохранении наиболее важных для нас ограничений. Таких, как ношение масок, перчаток в общественных местах, ограничении перелётов и переездов по территории края, мы снимем ряд ограничений уже с завтрашнего дня. В первую очередь это парикмахерские, салоны красоты, химчистки, специализированные учреждения по ремонту одежды и обуви. Все они начнут работать», — сообщил врио губернатора края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM в Камчатском крае количество зараженных коронавирусом 11 мая достигло 384 человек.