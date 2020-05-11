Кемерово, , 09:00 — REGNUM В Кемеровской области подвели итоги шестой недели онлайн-конкурса #СамоИзоЛента. Как рассказали в региональной администрации, пользователи выложили более тысячи тематических постов в своих соцсетях.

Напомним, онлайн-конкурс #СамоИзоЛента был организован правительством Кузбасса при поддержке оператора связи региона Good Line и сайта A42.RU.

«На этой неделе организаторы продготовили шесть онлайн-сертификатов на сумму 3 тыс. рублей каждый в популярные интернет-магазины, а также цифровую ТВ-приставку и голосовой пульт для просмотра кино, не выходя из дома, и сертификат на один месяц бесплатного пользования услугой интернет-оператора связи Кузбасса GoodLine, — уточнили в региональном правительстве. — За все время было роздано 60 сертификатов в онлайн-магазины, шесть приставок и шесть сертификатов на услуги компании Good Line».

Согласно условиям конкурса, участники размещают в соцсетях посты с идеями времяпрепровождения на самоизоляции. Всекузбасский конкурс #СамоИзоЛента продолжается. Жители региона уже выложили более 7 тысяч публикаций в рамках конкурса #СамоИзоЛента