Багдад, , 09:06 — REGNUM В иракской столице — городе Багдад — прошли акции протеста против нового правительства, возглавляемого Мустафой аль-Кадими. Об этом 10 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, манифестации начались после того, как глава правительства пообещал освободить демонстрантов, арестованных во время акций протеста в октябре 2019 года. Митинги прошли на площади Тахрир в центре Багдада.

Отмечается, что акции протеста были самыми масштабными с 17 марта, когда в стране был введен комендантский час, вызванный необходимостью борьбы с угрозой распространения коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке начались в октябре 2019 года, вызваны они были недовольством коррупцией среди чиновников, резким падением уровня жизни и прочими социальными неурядицами.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Ирана поздравил премьер-министра Ирака с избранием на пост