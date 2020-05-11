Кемерово, , 08:55 — REGNUM На территории Кемеровской области от пневмонии умер седьмой пациент, у которого был выявлено наличие нового коронавируса в организме. Об этом 11 мая сообщил в своем Telegram-канале областной губернатор Сергей Цивилев.

«Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая форма пневмонии», — написал в своем сообщении губернатор.

Также он рассказал, что за сутки на территории области выявлено девять новых случаев инфицирования коронавирусом и что всего в больницах Кузбасса 183 больных COVID-2019.

Отметим, всего на данный момент в Кемеровской области зафиксировано 260 случаев заражения новым коронавирусом при 7 летальных исходах и 70 выздоровевших.