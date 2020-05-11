Абакан, , 08:54 — REGNUM За сутки в Хакасии зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 11 мая в республиканском правительстве.

27 случаев — семейные и служебные контакты. Восемь случаев выявили в Абаканской клинической больнице, в том числе у четырёх пациентов. Ещё пять человек поступили с признаками респираторной инфекции. Один человек прибыл из Санкт-Петербурга.

Таким образом, всего в Хакасии по состоянию на 11 мая коронавирус выявлен у 466 человек. Количество выздоровевших выросло до 89.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в регионе скончались восемь пациентов с коронавирусом.

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