Москва, , 08:51 — REGNUM Военные самолёты продолжают возвращать российских специалистов и технику из Италии, которой была оказана помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 11 мая департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Рейсы из Италии в Россию осуществляют самолёты Ил-76 ВКС РФ. Переброска военнослужащих и спецтехники из состава сводного отряда Минобороны происходит в плановом порядке.

С 8 мая состоялась отправка шести рейсов с аэродрома «Виллафранка» в Вероне. На родину вернулись более 40 военнослужащих и 12 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные медики работали в итальянском Бергамо с марта. При их участии вылечились 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Специалисты из России продезинфицировали около 50 тыс. квадратных метров помещений больниц и домов престарелых.

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