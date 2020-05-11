Берн, , 08:40 — REGNUM Второй из трех предполагаемых этапов смягчения карантинных ограничительных мер по самоизоляции, введённых из-за пандемии коронавируса, начинается с 11 мая на территории Швейцарии.

В рамках данного этапа возобновляется работа школ, музеев, библиотек, спортивных площадок, ресторанов и магазинов одежды и обуви.

При этом смягчение режима будет проводится с мерами по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Так, в школах расстояние между учителем и учениками должно составлять не менее двух метров, а в ресторанах и кафе между столиками должно быть не менее двух метров или изоляция иным способом, и чтобы за ними сидело не больше четырех человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ираке за сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.