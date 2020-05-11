Кемерово, , 08:39 — REGNUM В Новокузнецкой 29-й больнице усилили меры по защите пациентов и персонала от внутрибольничного заражения коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения Кузбасса.

Уточняется, что, помимо обеспечения сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в больнице осуществляется входной контроль для выявления у пациентов признаков ОРВИ. Работа медперсонала организована так, чтобы внутренние контакты были полностью исключены.

По словам врача-эпидемиолога санитарно-эпидемиологического отдела НГКБ № 29, члена больничного штаба по профилактике коронавируса Ольги Исаевой, все медицинские работники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, подлежат обязательному лабораторному обследованию один раз в неделю.

«Для предупреждения заражения коронавирусом медработников в больнице строго соблюдается санитарно-противоэпидемический режим. Он включает использование СИЗ, дезинфекцию воздуха, текущую дезинфекцию поверхностей и предметов, дезинфекцию постельных принадлежностей пациентов после выписки, а также утилизацию медицинских отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», — уточнила Ольга Исаева.

В стационарных отделениях создаются «красные» и «зелёные» зоны с предусмотренными шлюзами между ними.