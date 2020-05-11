Москва, , 08:39 — REGNUM В условиях надвигающегося фашистского реванша сохранение памяти о Победе будет определять будущее России и сохранит ее целостность. С таким мнением в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» выступил 10 мая советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

Высказывание президента США Дональда Трампа о победе США и Великобритании над нацизмом и подобные ему режиссер назвал «беспрецедентной атакой на итого Второй мировой войны».

«Сегодня Великая отечественная война оказалась практически тем единственным стержнем, который скрепляет нашу страну, — заявил Шахназаров. — Если этот стержень убрать, вырвать его, то большие проблемы могут быть с единством страны вплоть до распада».

Те, кто стоит за этими атаками не могут не понимать значения для России памяти о Победе. Поскольку советскую идею в 90-х годах «выкинули и подвергли обструкции» (парады проводятся с прикрытого Мавзолея, а комиссары в фильмах непременно преступники), едея Победы осталась сегодня главной идеей, которая скрепляет не только единство российского народа, но и объединяет РФ с тем бывшими советскими республиками, которые еще не были переформатированы наподобие Украины.

«Это дело серьезное… Мы должны к этому отнестись чисто прагматично, — отметил режиссер. — Для нас спасение Победы — это спасение нас самих сегодня. Нашей жизни, наших детей, нашего будущего! Это такая же опасная ситуация, как в 41 году».

В качестве способа сохранения памяти о Великой Отечественной войне Шахназаров предложил больше уделять изучению ее в школе и смотреть на уроках советские фильмы о войне.