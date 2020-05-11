Москва, 11 мая 2020, 08:39 — REGNUM В условиях надвигающегося фашистского реванша сохранение памяти о Победе будет определять будущее России и сохранит ее целостность. С таким мнением в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» выступил 10 мая советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров.
Высказывание президента США Дональда Трампа о победе США и Великобритании над нацизмом и подобные ему режиссер назвал «беспрецедентной атакой на итого Второй мировой войны».
Те, кто стоит за этими атаками не могут не понимать значения для России памяти о Победе. Поскольку советскую идею в 90-х годах «выкинули и подвергли обструкции» (парады проводятся с прикрытого Мавзолея, а комиссары в фильмах непременно преступники), едея Победы осталась сегодня главной идеей, которая скрепляет не только единство российского народа, но и объединяет РФ с тем бывшими советскими республиками, которые еще не были переформатированы наподобие Украины.
В качестве способа сохранения памяти о Великой Отечественной войне Шахназаров предложил больше уделять изучению ее в школе и смотреть на уроках советские фильмы о войне.