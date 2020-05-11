Москва, , 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрий Валяев.

По его словам, при определении таких российских регионов использовалось соотношение количества составленных протоколов за нарушение самоизоляции к числу жителей.

Помимо Краснодарского края в лидерах Ставропольский и Приморский края, а также Дагестан.

Вместе с тем Валяев подчеркнул, что все регионы отличаются по численности населения, поэтому в абсолютном выражении статистика не может обобщать результаты исследования, передают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта в России действует режим нерабочих дней. Он был введен в связи с распространением в стране коронавируса. Затем режим продлевался 5 апреля. Потом еще раз 28 апреля. Теперь 11 мая истекает очередной срок продления режима нерабочих дней.

По последним данным, в России выявлено 209 688 случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 1915 пациентов. Выздоровели 34 306 человек. Всего было проведено более 5,4 млн тестов.

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