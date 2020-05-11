Кемерово, , 08:24 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 11 мая, за прошедшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — шесть, Белово — два, Калтан — один», — говорится в оперативном сообщении. Уточняется, что один лечившийся после заражения пациент скончался. Мужчине был 91 год. Он проживал в Новокузнецке. У него развилась тяжёлая форма пневмонии. Тем временем ещё восемь пациентов выздоровели.

Таким образом, в Кузбассе официально выявлено 260 случаев заражения коронавирусом, 70 человек вылечились и были выписаны, семеро скончались.