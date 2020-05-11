Кишинёв, , 08:28 — REGNUM Отсутствие на сегодняшний день нормальных условий для сдачи девятиклассниками экзаменов послужило причиной их отмены, констатировал министр образования, культуры и исследований Молдавии Игорь Шаров в эфире программы «Главное» на TVC-21, сообщает 10 мая Point.md.

Шаров отметил, что когда Молдавия объявила, что девятиклассники не будут сдавать экзамены, республика была одной из первых стран в Европе, принявшей данное решение. И данное решение было продиктовано определенными реалиями, существующими в Молдавии.

«Сегодня для девятого класса, чтобы сдать экзамены, нет нормальных условий», — отметил министр образования, добавив, что для технической подготовки к проведению экзамена необходимо порядка полутора месяцев.

«Поняв, что таких возможностей не существует, мы приняли решение об отмене экзаменов. Это решение далось нам нелегко, но во главу угла мы ставим здоровье детей», — подчеркнул министр.

Шаров добавил, что после того, как Молдавия объявила о принятии решения по отмене экзаменов для выпускников 9-х классов, аналогичное решение приняли еще ряд европейских стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Молдавии Игорь Шаров призвал педагогов «не перегружать» детей во время дистанционного обучения.