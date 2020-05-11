Кишинёв, 11 мая 2020, 08:28 — REGNUM Отсутствие на сегодняшний день нормальных условий для сдачи девятиклассниками экзаменов послужило причиной их отмены, констатировал министр образования, культуры и исследований Молдавии Игорь Шаров в эфире программы «Главное» на TVC-21, сообщает 10 мая Point.md.
Шаров отметил, что когда Молдавия объявила, что девятиклассники не будут сдавать экзамены, республика была одной из первых стран в Европе, принявшей данное решение. И данное решение было продиктовано определенными реалиями, существующими в Молдавии.
Шаров добавил, что после того, как Молдавия объявила о принятии решения по отмене экзаменов для выпускников 9-х классов, аналогичное решение приняли еще ряд европейских стран.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Молдавии Игорь Шаров призвал педагогов «не перегружать» детей во время дистанционного обучения.