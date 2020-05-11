Барнаул, , 08:23 — REGNUM В ближайшие дни температура воздуха в Алтайском крае превысит +30 °C. Об этом сегодня, 11 мая, предупредило ГУ МЧС РФ по региону, разослав гражданам СМС с соответствующим предупреждением. Аномально жаркая погода (до +35 °C), по словам спасателей сохранится вплоть до 15 мая включительно.

«В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров», — сказано в официальной информации.

Во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой и жаркой погоды гражданам запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры при выезде на природу, бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, зима и весна 2020 года в Алтайском крае оказались необычайно тёплыми. Специалисты связывают данное обстоятельство с озоновой аномалией над Сибирью.

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