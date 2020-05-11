Москва, , 08:19 — REGNUM Спрос на сладости на территории России снизился в условиях режима самоизоляции, введённого из-за нового коронавируса. Это стало известно из исследования аналитиков компании «Такском», приводимом 11 мая RT.

Согласно этим результатам, количество проданных сладостей в период с начала действия в России режима самоизоляции значительно уменьшилось.

К примеру, продажи шоколада снизились на 26% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, вафель — на 11%, пирожных — на 38%, а продажи конфет в апреле хотя и выросли по сравнению с прошлым годом, однако только на 1%.

Также стало меньше продаваться в апреле в сравнении с прошлым годом сухарики (-24%) и макаронные изделия (-17%), а также хлеб (-15%).

При этом выросли продажи товаров для выпечки — дрожжей, ванилина, муки, желатина, разрыхлителя, добавок и смесей для выпечки (в среднем +25%). Эксперты объясняют это тем, что в условиях самоизоляции люди занимаются изготовлением домашней выпечки.