Петропавловск-Камчатский, , 08:26 — REGNUM На Камчатке 11 мая выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала наблюдений заразились 384 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Из всех выявленных с начала наблюдений пациентов 12 детей в возрасте от 0 до 16 лет. Пять человек помещены в палату интенсивной терапии, один пациент находится в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в регионах Дальнего Востока выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом.