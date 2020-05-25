Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM Из Чечено-Ингушетии ушли на фронт около 9% населения. Уже в первые дни войны свыше 17тыс. вайнахов записались в народное ополчение. К концу 1943 года на фронт из республики были мобилизованы и ушли добровольцами свыше 60 тыс. человек.

Перед Грозным было построено и оборудовано 149 артиллерийских и пулемётных позиций, 90 командных и наблюдательных пунктов, 492 блиндажа.

24 декабря 1942 года советские войска на Северном Кавказе перешли в мощное наступление, отвлекая силы противника от Сталинграда. 1 января 1943 года враг был развёрнут в обратном направлении от границ Чечено-Ингушской АССР.

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