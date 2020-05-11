Самара, , 08:15 — REGNUM Дополнительную меру защиты медицинских работников введут в Самарской области. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании очередного регионального оперативного штаба.

В результате было принято решение о том, что все работники приемных отделений медучреждений должны будут работать в специальных защитных костюмах. Отмечается, что эта мера должна снизить риск распространения инфекции, а значит, будет работать на недопущение появления очагов коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зафиксировано десять очагов этой инфекции.

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