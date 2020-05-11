Якутск, 11 мая 2020, 08:12 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске — 38 новых случаев, два новых носителя коронавируса — в Алданском и один в Хангаласском районах. Всех госпитализировали.
16 пациентов за сутки были выписаны, в общем излечились — 97 человек.
Восемь человек в тяжёлом состоянии: шесть в Якутске и два — в Мирном.
В общей сложности в Якутии подтверждён 551 случай заражения коронавирусной инфекцией, четыре смерти.
Как сообщало ИА REGNUM, в частном пансионате «Доверие» в Якутске выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.