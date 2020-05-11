Омск, , 08:09 — REGNUM Тесты на коронавирус 300 вахтовиков, прибывших в Омск из Якутии, показали отрицательные результаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

10 мая на оперативном штабе сообщили, что в ближайшие сутки в Омск прилетают ещё два самолёта с 320 вахтовиками, возвращающимися с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Лабораторные исследования у 320 омичей не подтвердили наличия коронавируса. Все они сдали тест ещё в Якутии и получили отрицательные результаты.

«Несмотря на отрицательный результат, мы всё равно всех тестируем. Пока больных нет. Симптомов заболевания тоже», — прокомментировал заместитель председателя правительства Омской области Владимир Куприянов.

По его словам, график прибытия остальных вахтовиков пока неизвестен. Чтобы прояснить этот вопрос, власти региона свяжутся с работодателем — компанией «Стройтранснефтегаз».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продлён режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

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