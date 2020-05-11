Брест, Белоруссия, , 08:14 — REGNUM В Бресте 10 мая после окончания шествия противников запуска аккумуляторного завода бойцами ОМОН были задержаны правозащитник Роман Кисляк и неизвестный мужчина. Об этом 10 мая сообщает TUT.BY.

В воскресенье, 10 мая, на площади Ленина в Бресте собрались порядка двухсот противников запуска аккумуляторного завода. Около 12:30 на площади также появился незнакомый мужчина, в руках у которого был белорусский флаг, а на шее висел портрет белорусского президента с надписью: «Я/МЫ Лукашенко. Освободим патриотов Беларуси Тихановского, Петрухина [ранее задержанные блогеры — ИА REGNUM]».

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Мужчина также выкрикивал требование отпустить задержанных блогеров, адресованное министру внутренних дел Белоруссии Юрию Караеву, который, по мнению мужчины, «подставляет Александра Лукашенко». «Караев, не подставляй Лукашенко, отпусти блогеров», — требовал мужчина.

Активисты посчитали появление мужчины провокацией и дистанцировались от незнакомца. Затем противники аккумуляторного завода прошлись колонной по улицам Пушкинской и Советской, окончив шествие у кинотеатра «Беларусь».

После окончания шествия мужчина с портретом Лукашенко был задержан сотрудниками ОМОНа на пересечении улиц Советской и Маяковского и усажен в микроавтобус. Был задержан и правозащитник Роман Кисляк, который снимал происходящее на телефон.

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Напомним, ранее в Белоруссии были задержаны пять активистов, выступающих против запуска аккумуляторного завода.