Москва, , 08:06 — REGNUM Температура воздуха в европейский части России резко упадет 12 мая вечером. Об этом 11 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов», — приводит РИА Новости слова синоптика.

Также он указал, что после этого холодные воздушные массы будут определять погоду в европейской части России до выходных и потому температура воздуха в этот период будет на 4−5 °С ниже нормы.

Кроме того, Вильфанд уточнил, что также на данной территории будет усиление ветра и создание условий для грозы, а температура воздуха составит ночью +6-+8 °С днем +10-+13 °С.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что температура воздуха в столице страны 11 мая ожидается в диапазоне от +18 °C до +20 °C.