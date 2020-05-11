Оренбург, 11 мая 2020, 08:04 — REGNUM В Оренбурге к 75-летию Победы на городской площади повесили плакат с фашистами. На произошедшее внимание властей обратили местные жители.
Плакат заметили при изучении праздничного оформления площади. Оказалось, что на снимке в районе Брестской крепости изображены немецкие солдаты.
Главный художник мэрии Оренбурга Наталия Бровко заверила, что этот блок оформления площади, который посвящён обороне Брестской крепости, обновят. «Вам спасибо за активную гражданскую позицию и внимание к деталям!» — сказала она горожанам.