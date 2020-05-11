Южно-Сахалинск, , 08:09 — REGNUM Ветерана Великой Отечественной войны Марию Адамович, проживающую на Сахалине, чиновники забыли поздравить с Днём Победы. Хотя заранее предупредили, чтобы пожилая женщина ждала визитёров из администрации.

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В редакцию ИА Сахалин. Инфо обратилась расстроенная дочь ветерана Ирина Лисова.

«Мы до октября 2019 года жили в селе Ясном Тымовского района, потом переехали в посёлок Троицкое. Сделали временную прописку, чтобы не потерять возможность получения жилья. Все чиновники о новом месте жительства мамы знали. Накануне нам позвонили из «какой-то администрации», не успела разобрать, из какой, говорившая женщина скороговоркой проговорила, сообщила, чтобы 7 мая мама ждала, её придут поздравлять. Но ни 7, ни 8, ни 9 мая никто не пришёл. А мама каждый день ждала — пиджак с медалями надевала и ждала. Поймите, ей ведь не подарки нужны, ей внимание важно, тем более в такой день», — рассказала дочь ветерана.

Она также рассказала, что от сахалинских чиновников в преддверии Дня Победы в этом, 75-м после окончания войны году, не пришло даже открытки. Открыткой Марию Адамович поздравил только президент России Владимир Путин.

Марии Адамович очень вредно волноваться, не так давно она перенесла несколько инсультов, ей сделали несколько операций.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года сахалинские чиновники своим бездушием довели вдову ленинградского блокадника и ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Адамович до реанимации. Мария Ивановна проживала в аварийном доме в селе Ясное Тымовского района. В доме не было ни водопровода, ни туалета, ни ванны. Чтобы помыться, ветеран использовала цинковое корыто. Чиновники в прямом смысле издевались над больным ветераном — посылали за разными справками, говорили, что Мария Адамович и её дочь не малоимущие. Апофеозом издевательства стал визит представительницы прокуратуры, которая требовала, чтобы Мария Ивановна призналась в том, что это её дочь заставляет её требовать улучшения жилищных условий, чтобы «заполучить квартиру». От всех переживаний ветеран сильно заболела, её парализовало, у неё отнялась рука. В итоге ей предоставили временное жильё в посёлке Троицкое, где ветеран и живёт по сей день.