Чита, , 07:56 — REGNUM В Забайкалье к борьбе с коронавирусом решили привлечь 41 клинического ординатора первого и второго года обучения. Как сообщает сегодня, 11 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, бригады, сформированные из таких медиков-стажёров, под контролем врача-анестезиолога реаниматолога будут работать в развернутых на территории края моностационарах.

«Все они прошли обучение по специально разработанным в ЧГМА программам повышения квалификации, соответствующим требованиям Портала непрерывного медицинского образования, для оказания медпомощи пациентам с подозрением или лабораторно подтвержденным диагнозом новой COVID инфекции», — пояснила министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

По её словам, на сегодняшний день 398 ординаторов Читинской государственной медицинской академии прошли обучение по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19, из них 42 — по анестезиологии-реаниматологии и 356 — по общетерапевтическому направлению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, майские праздники значительно повлияли на статистику подтвержденных положительных тестов на SARS-CoV-2 в Забайкалье. Только за последние сутки, 10 мая, в регионе выявлено 20 новых носителей коронавируса, а общее их число составляет уже 364 человека.

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